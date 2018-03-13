В США девушка сделала пластическую операцию, чтобы стать похожей на Барби

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Американка с азиатскими корнями сделала пластическую операцию на глазах, чтобы стать похожей на куклу Барби. Об этом сообщает The Sun.

Офелия Вэнити из Лос-Анджелеса призналась, что в общей сложности потратила около 35 тысяч долларов на пластические операции ради того, чтобы быть похожей на популярную куклу.

Публикация от Ophelia Vanity▫️Anime Barbie (@opheliavanity) Июн 29, 2017 в 11:57 PDT

"Сейчас есть много кукол, которые отличаются ростом, цветом кожи, национальностью, но мне всегда больше нравилась классическая версия Барби. Поэтому я хотела бы выглядеть более похожей на европеоида", — заявила она. При этом девушка подчеркнула, что не хочет показаться расисткой.

Недавно девушка сделала себе блефаропластику — операцию по изменению разреза глаз и формы век. Процедура обошлась ей в четыре тысячи долларов.

Всего у девушки более 72 тысяч подписчиков в Instagram. Она признается, что ранее страдала от низкой самооценки, а во время учебы в старших классах болела анорексией.

"Поскольку косметические процедуры помогают мне выглядеть более похожей на куклу, я колю ботокс как минимум раз в месяц и отбеливаю себе волосы", — рассказала Офелия.