Власти Британии и родственники Глушкова пока не обратились в посольство РФ

ЛОНДОН, 13 мар — РИА Новости, Мария Табак. Ни родственники бизнесмена Николая Глушкова, ни представители властей Британии не обращались в посольство РФ в связи с его смертью, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.

О смерти Глушкова, заочно приговоренного в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", ранее объявил в Facebook владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. Позднее Скотланд-Ярд сообщил, что расследует кончину мужчины "старше 60 лет", которую на данный момент считает "необъяснимой". Указанный в сообщении полиции адрес совпадает с адресом, который сообщил РИА Новости знакомый с покойным бизнесменом источник.

"На настоящее время ни родственники, ни законные представители Николая Глушкова, ни представители британских властей не обращались в посольство", — сказал представитель посольства.