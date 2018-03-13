Латвия призвала РФ представить необходимые объяснения по "делу Скрипаля"

РИГА, 13 фев — РИА Новости. Латвия поддерживает Великобританию в ее стремлении тщательно расследовать дело "отравления экс-полковника ГРУ" и призывает Россию как можно быстрее представить все необходимые объяснения, написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Full support to our friend & ally United Kingdom, the use of military nerve agent against Sergei & Yulia Skripal is in clear violation of international law, Russia must present quick & full explanation, EU and NATO must provide unified & effective response to this criminal act https://t.co/SRK7VDHQPW— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 12 марта 2018 г.
"Полностью поддерживаем нашего друга и союзника Великобританию в деле об использовании военного нервно-паралитического вещества при отравлении бывшего офицера ГРУ. Дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — явное нарушении международного права. Россия должна оперативно представить полное объяснение. А ЕС и НАТО должны дать единый и эффективный ответ на этот преступный акт", — отмечает глава латвийского МИД.
На прошлой неделе бывшего полковника ГРУ и его дочь госпитализировали с отравлением в Англии, сейчас они находятся в коме.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление провокацией.