МИД Египта поздравил палестинцев со спасением премьер-министра в теракте

КАИР, 13 мар — РИА Новости. Египет выступил с поздравлением в адрес палестинского народа и властей автономии в связи со спасением главы правительства ПНА Рами Хамдаллы в теракте во вторник, говорится в заявлении МИД арабской республики.

Как отмечается в заявлении, "Египет самым жестким образом осуждает попытку убийства главы палестинского правительства".

"Арабская Республика Египет поздравляет палестинский народ и палестинскую администрацию в связи со спасением премьер-министра. Эти террористические акты, направленные на то, чтобы похоронить или помешать процессу межпалестинского примирения, окончатся неудачей", — говорится в заявлении.

В нем указывается, что Каир продолжит оказывать содействие палестинским фракциям "для достижения согласия и создания условий для управления государством".

Палестинская полиция в первой половине дня вторника сообщила, что взрывное устройство сработало в секторе Газа рядом с кортежем премьер-министра ПНА Рами Хамдаллы. Сам Хамдалла, приехавший с визитом с Западного берега реки Иордан, не пострадал при взрыве, вину за который Палестинская национальная администрация возложила на правящее в секторе Газа движение ХАМАС. В свою очередь, ХАМАС осудило нападение на кортеж Хамдаллы и призвало правоохранительные органы как можно скорее найти виновных.

Директор палестинской разведки Маджид Фарадж заявил, что на данный момент спецслужбы никого не обвиняют в нападении на кортеж главы палестинского правительства.

Местная полиция уже сообщила о задержании нескольких подозреваемых. Источник в силовых структурах сказал РИА Новости, что к взрыву могут быть причастны активисты джихадистских группировок, враждующих с ХАМАС и идеологически близких террористам из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

ХАМАС последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, войн с Израилем и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из ФАТХ контролируют Западный берег через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой.

В начале октября прошлого года в Каире по итогам двухдневных переговоров было подписано соглашение ФАТХ и ХАМАС, которое оговаривает вопросы функционирования правительства национального единства как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. Правительство должно было приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года. Гарантом выполнения соглашения выступил Египет.