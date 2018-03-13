Эстония солидарна с Великобританией в деле об отравлении в Солсбери

ТАЛЛИН, 13 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер во вторник выразил глубокую озабоченность в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери и заявил, что его страна солидарна с Великобританией.

"Эстония выражает глубокую озабоченность и тревогу в связи с тем, что 4 марта этого года в Великобритании было применено отравляющее вещество, вызвавшее опасное для жизни отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поставившее под угрозу сотни человеческих жизней", — говорится в заявлении Миксера, размещенном на сайте эстонского МИД.

Министр отметил, что отравление в Солсбери стало первым случаем использования химического оружия в Европе после Второй мировой войны. "Это грубейшее нарушение международного права и норм, свидетельствующее о полном пренебрежении к жизням людей и их страданиям", — подчеркнул Миксер.

По его словам, Эстония полностью доверяет результатам проведенного властями Великобритании расследования. "Мы призываем Россию вновь подтвердить международной общественности действие принятой в октябре 2017 года декларации о полном уничтожении химического оружия и обеспечить эффективность режимов контроля за вооружениями. Мы выражаем Великобритании, своему союзнику и другу, полную поддержку в расследовании этого случая",- говорится в сообщении министра.

В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство.

Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.-0-