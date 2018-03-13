Прокуратура Флориды требует казнить подростка, застрелившего 17 человек

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Сторона обвинения требует смертной казни для подростка, обвиняемого в убийстве 17 человек в школе во Флориде, сообщает телеканал Fox news.
Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Полиция заявила, что Круз признался в содеянном. На прошлой неделе суд выдвинул против Круза обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.