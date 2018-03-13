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Эксперт о перестановках в правительстве США: Трамп - авторитарный президент

Сюжет:
Перестановки в Госдепе и ЦРУ (29)
21:5613.03.2018
(обновлено: 21:57 13.03.2018)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп в Вашингтоне. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп в Вашингтоне. Архивное фото
© REUTERS / Kevin Lamarque

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости, Соболь Екатерина. Решение президента США Дональда Трампа уволить госсекретаря Рекса Тиллерсона связано исключительно с желанием главы государства иметь команду, которая ему бы беспрекословно подчинялась.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
© AP Photo / Andrew Harnik
Майк Помпео сменил Рекса Тиллерсона на посту главы Госдепартамента
Такое мнение высказал РИА Новости автор программы "Закулисье политики" Джастин Рассел, имеющий 25-летний опыт разработки стратегий для правительственных агентств США и компаний конгрессменов.

Тиллерсон и Трамп — это диаметрально противоположные взгляды на внешнюю политику. Трамп и Помпео — это "четкая партийная линия", отметил эксперт.

"Я думаю, что у них были диаметрально противоположные взгляды по ряду серьезных вопросов во внешней политике", — объясняет Рассел решение Трампа по Тиллерсону.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Pius Utomi Ekpei
Тиллерсон оценил свою работу на посту госсекретаря
"Если вы, например, посмотрите на сделку с Ираном. Тиллерсон верил, что выход из иранской сделки — не в интересах США. Трамп же делает заявления по поводу иранской сделки, что он не собирается подтверждать исполнение Ираном своих обязательств и оставляет решение на усмотрение конгресса. Однако буквально днем ранее Тиллерсон делал заявление, что переговоры идут по этой сделке полным ходом. Ни одного важного решения по внешней политике не было согласовано между Трампом и Тиллерсоном", — сказал собеседник агентства.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Недостаточно жесткий": чем запомнится Тиллерсон
"Трамп делает то, что он хочет, он очень авторитарный президент. Он желает, чтобы его администрация, особенно госсекретарь, шли по его следам. И это его подход. Давайте посмотрим на политическое убийство в Англии (обвинения в адрес России по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля — ред). Трамп не сделал ни одного решительного заявления, в части того, что это было нарушение прав члена альянса НАТО, нашего союзника. Его заявления были слишком обтекаемыми, что он поговорит с премьер-министром Терезой Мэй и составит свое суждение. Тиллерсон же сделал мгновенное заявление. И очень недвусмысленное", — отметил Рассел.

Многообещающий президент США
© Инфографика
Многообещающий президент США

ПОМПЕО — БЕСПРЕКОСЛОВНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ

"Что касается выбора Помпео, то это история об абсолютной лояльности. Трамп хочет на этой позиции кого-то, кто положит ему на стол решения, которые президент от него ждет. Независимо от его своего мнения, Помпео будет исполнять линию партии", — уверен Рассел.

Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Политолог рассказал, чего ждать от перестановок в Госдепе и ЦРУ
Что касается Джины Хаспел, которая сменит Помпео на посту главы ЦРУ, она тоже показала лояльность президенту, считает эксперт. "У нее долгая карьера в ЦРУ, она очень уважаема, насколько я знаю из моих источников в разведсообществе. Она привнесет в его работу огромный опыт. И, я думаю, поскольку она с февраля прошлого года была замом главы ЦРУ, у них с Трампом уже сложились деловые отношения", — говорит он.

Заместитель главы ЦРУ Джина Хаспел. Архивное фото
© The OSS Society
ЦРУ впервые в истории возглавит женщина
На вопрос о том, как с уходом Тиллерсона будут развиваться отношения с Россией, эксперт ответить затруднился. Отметив лишь: "Я не знаю. По каким-то причинам Трамп не ввел санкции. По каким-то причинам у нас нет сильной позиции по поводу ситуации, произошедшей в Великобритании. По каким-то причинам мы не предпринимаем действия против России, как мы должны это делать в наших интересах. Президент не хочет, президент боится — я не знаю".

Президент США Дональд Трамп освободил во вторник от должности государственного секретаря Рекса Тиллерсона. На его место назначен Майк Помпео, до этого руководивший Центральным разведывательным управлением. ЦРУ впервые в истории США возглавит женщина — Джина Хэспел.

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