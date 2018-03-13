ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что изоляция России не соответствует ничьим интересам.

"Россия должна внимательно оценить, отвечают ли ее действия интересам россиян и более широко — миру. Продолжение движения по заданной траектории будет вести к еще большей изоляции, что не отвечает ничьим интересам", — заявил Тиллерсон на брифинге в госдепартаменте.

Во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. На должность нового главы ЦРУ президент предложил Джину Хаспел, которая на данный момент является заместителем директора ЦРУ.