Трамп считает, что Россия должна предоставить объяснения по "делу Скрипаля"

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили по телефону инцидент с отравлением экс-сотрудникам ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили расследование Соединенным Королевством нападения с применением химического оружия на частного гражданина и его дочь в Великобритании. Президент Трамп заявил, что США солидарны со своим ближайшим союзником и готовы оказать любую помощь Соединенному Королевству в его расследовании", — говорится в заявлении.

"Президент Трамп согласился с премьер-министром Мэй, что правительство РФ должно дать однозначные ответы относительно того, как это химическое оружие, разработанное в России, попало в Соединенное Королевство", — отмечается в документе.

В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.