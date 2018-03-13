Трамп выразил поддержку Мэй при обсуждении отравления в Солсбери

ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, стороны обсудили инцидент с отравлением в Солсбери, говорится в заявлении представителя правительства Великобритании.
Четвертого марта в городке Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В понедельник премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что в деле об отравлении "весьма вероятен" российский след. По словам политика, мужчину и женщину атаковали боевым нервно-паралитическим веществом советского производства, которое входит в класс веществ под названием "Новичок".
"Премьер-министр сообщила о выводе, сделанном правительством Великобритании, о том, что весьма вероятна российская ответственность за атаку на Сергея и Юлию Скрипаль", — отметил представитель правительства.
Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Он подчеркнул, что Россия не получала от Лондона никаких запросов, которые Великобритания обязана была подать в соответствии с КЗХО, и напомнил, что страна, которую обвиняют в изготовлении химоружия, имеет полное право получить образцы этого вещества.