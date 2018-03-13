Трамп выразил поддержку Мэй при обсуждении отравления в Солсбери

ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, стороны обсудили инцидент с отравлением в Солсбери, говорится в заявлении представителя правительства Великобритании.

"Президент Трамп сказал, что США все время были на стороне Великобритании и согласился, что российское правительство должно предоставить четкие ответы на то, как случилось, что было использовано это нервно-паралитическое отравляющее вещество", — сказано в документе, поступившем в РИА Новости.

Четвертого марта в городке Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В понедельник премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что в деле об отравлении "весьма вероятен" российский след. По словам политика, мужчину и женщину атаковали боевым нервно-паралитическим веществом советского производства, которое входит в класс веществ под названием "Новичок".

По словам представителя пресс-службы, Мэй и Трамп разговаривали во второй половине дня.

"Премьер-министр сообщила о выводе, сделанном правительством Великобритании, о том, что весьма вероятна российская ответственность за атаку на Сергея и Юлию Скрипаль", — отметил представитель правительства.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

В понедельник Мэй дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Он подчеркнул, что Россия не получала от Лондона никаких запросов, которые Великобритания обязана была подать в соответствии с КЗХО, и напомнил, что страна, которую обвиняют в изготовлении химоружия, имеет полное право получить образцы этого вещества.