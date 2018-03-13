Меркель и Мэй обсудили возможную причастность России к "делу Скрипаля"

ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель во вторник обсудили по телефону дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, говорится в заявлении пресс-службы правительства Великобритании.
"Премьер-министр сообщила (Меркель – ред.), что правительство пришло к выводу, что ответственность России за атаку на Сергея и Юлию Скрипаль весьма вероятна. Они (стороны) обсудили агрессивное российское поведение и договорились, что союзникам важно действовать в унисон. Канцлер Меркель осудила атаку и сказала, что выступает на стороне Великобритании", — говорится в заявлении, поступившем во вторник в РИА Новости.
Пресс-служба указывает, что международное сообщество должно действовать сообща "в том, что касается расследования и побуждения России к ответу".
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции Ник Бейли. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Лондона, лишен воинского звания и наград. Он оказался в Великобритании в 2010 году после того, как его помиловали и вместе с двумя другими россиянами, осужденными за государственную измену, обменяли на десять человек, задержанных в США, включая Анну Чапман.
В понедельник днем премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.
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