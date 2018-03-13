Работу Донецкой фильтровальной станции хотят остановить, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Руководство компании "Вода Донбасса" решило вывести персонал и остановить работу Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой около 400 тысяч жителей региона, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В связи с тем, что транспортные средства сотрудников ДФС (Донецкая фильтровальная станция — ред.) трижды подвергались прицельным обстрелам со стороны ВСУ, руководство КП (компания "Вода Донбасса" — ред.) вынуждено пойти на крайние меры: вывести персонал и остановить работу станции", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что эскалация боевых действий вблизи такого объекта может привести к химической катастрофе в случае повреждения резервуаров с хлором.