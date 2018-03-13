Чем знаменит новый госсекретарь США Майк Помпео

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник предложил кандидатуру Майка Помпео, до этого чуть более года возглавлявшего ЦРУ, на пост государственного секретаря вместо Рекса Тиллерсона. Свое решение американский лидер объяснил наличием разногласий с последним по ряду вопросов, в частности, ядерной сделке с Ираном, которую в отличие от Тиллерсона Помпео называл ошибкой.

Теперь, если конгресс утвердит его, то пост главы внешнеполитического ведомства США займет человек, который оправдывал пытки в Гуантанамо, прочил Эдварду Сноудену смертную казнь и называл ислам угрозой Америке.

Патрулировал Берлинскую стену



В юности Помпео поступил в военную академию в Уэст-Пойнт, которую окончил в 1986 году. Затем он, согласно его биографии на сайте ЦРУ, служил в армии. Часть этого времени он провел в Западном Берлине, где "патрулировал "железный занавес" до падения Берлинской стены". Впрочем, на этом военный опыт нового директора ЦРУ завершился.

Помпео получил степень в юридической школе Гарварда и ушел в бизнес. Сначала создал компанию Thayer Aerospace and Private Security, однако в 2006 году продал свою долю в ней и стал ориентироваться на нефтяную промышленность, став президентом компании Sentry International по производству оборудования для месторождений.

В 2010 году Помпео был избран в конгресс. Там он шесть лет проработал в палате представителей от штата Канзас. Будущий директор ЦРУ входил в состав спецкомитета по разведке и был в комитете по энергетике и торговле. В частности, он заседал в подкомитете, который непосредственно занимается делами ЦРУ.

Кроме того, Помпео был членом спецкомитета по расследованию теракта в ливийском Бенгази в сентябре 2012 года, когда в результате нападения на американское консульство террористы убили посла США в Ливии Кристофера Стивенса. Тогда он прославился как последовательный критик Хиллари Клинтон, которую он обвинял в сокрытии информации об этом нападении.

Пытки как патриотизм, и Смерть Сноудену



Помпео известен как противник закрытия тюрьмы Гуантанамо. По этой теме он прославился своими двусмысленными высказываниями в отношении заключенных.

Посетив тюрьму в 2013 году, он заявил, что объявившие голодовку заключенные, на его взгляд, выглядели располневшими, а сама голодовка просто "политическая уловка". А когда в 2014 году вышел нашумевший доклад комитета по разведке верхней палаты конгресса, где говорилось о ряде злоупотреблений в ЦРУ во времена президента Джорджа Буша-младшего (2001-2009), включая пытки и дезинформацию властей и общества, Помпео заступился за разведуправление, заявив, что принимавшие участие в этом сотрудники ЦРУ "не мучители, а патриоты". Пытки он счел действиями в рамках закона.

Кроме того, в 2014 году он оказался в неприятной ситуации, когда сделал ряд исламофобских заявлений, назвав ислам угрозой Америке.

Известен Помпео и как сторонник массового сбора информации о гражданах. Об Эдварде Сноудене, который выступает против этого, он однажды высказался просто: "Его надо вернуть из России, устроить процесс, и я считаю, что правильным итогом (этого разбирательства – ред.) будет предание его смертной казни".

Главные угрозы



На посту директора ЦРУ Помпео обозначил терроризм и КНДР двумя главными угрозами безопасности США.

Он полностью поддерживает политику ужесточения санкций в отношении Северной Кореи и верит в силу твитов Трампа. Например, после известной публикации о том, что "ядерная кнопка" у США "гораздо больше и мощнее", чем у КНДР, он выразил мнение, что такие заявления в Twitter помогают лучше донести позицию США, которая заключается в непринятии ядерного статуса КНДР, и выразил уверенность, что Ким Чен Ын прочитал это послание Трампа.

Доставалось от него и Ирану. Еще в статусе кандидата на пост директора ЦРУ Помпео выступил с заявлением, что заключение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было ошибкой с точки зрения обеспечения безопасности США. Уже на этом посту он называл Иран "разбойным полицейским государством" и "деспотической теократией", сравнивая Иран с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Китай он обвинял в том, что его технические программы направлены на то, чтобы украсть американские разработки или же убедиться, что КНР сможет превзойти их. Однако в целом воздерживался от серьезной критики Пекина.

Россия: сотрудничать и преследовать



Россия не вошла в список первоочередных угроз, но ей он также уделяет немало внимания. Он обвинял Москву в агрессивном поведении и том, что она не предпринимает почти никаких усилий по борьбе с ИГ*. Помпео призывал давать отпор русским, "где бы мы (США – ред.) их ни находили", а также утверждал, что Россия "на протяжении десятилетий" пытается подорвать демократические устои в США. Однако конкретные примеры в подтверждение своих слов он обычно не приводит.

При этом именно при Помпео ЦРУ предоставила российской стороне информацию о подготовке крупного теракта в Санкт-Петербурге, который благодаря этому удалось предотвратить. Президент РФ Владимир Путин тогда поблагодарил Трампа за информацию. Помпео в принципе выступает за сохранение сотрудничества спецслужб двух стран. В частности, в вопросах борьбы с терроризмом, авиационной безопасности и предотвращения проникновения боевиков в Россию и США.

* Террористическая организация, запрещенная в России