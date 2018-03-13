Адвокат подельника Березовского подтвердил его смерть

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Адвокат бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова подтвердил его смерть, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Боровков.

О смерти Глушкова, заочно осужденного в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", объявил в Facebook владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев.

"Мне подтвердили факт его смерти, но я не знаю причин. Также не могу сказать, когда и где состоятся похороны", — сказал Боровков.

Савеловский суд Москвы в марте 2017 года заочно приговорил к восьми годам заключения Глушкова по делу о хищении у "Аэрофлота" более 122 миллионов долларов.

Как сообщало следствие, в 90-е Борис Березовский фактически создал в руководстве "Аэрофлота" свое "лобби", внедрив туда людей из подконтрольных ему структур. Среди них были первый заместитель гендиректора "Аэрофлота" Глушков, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Александр Красненкер и другие.

С их подачи был принят ряд решений о размещении средств и взятии кредитов у швейцарских фирм, подконтрольных Березовскому и Глушкову, в результате чего были похищены более 200 миллионов рублей, полагает следствие.

В 1999 года Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о злоупотреблениях в бывшем руководстве "Аэрофлота", обвинения были предъявлены как Березовскому, так и Глушкову и Красненкеру. Однако вскоре обвинения с Березовского были сняты, а топ-менеджеры впоследствии были приговорены к условным срокам.

В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании.