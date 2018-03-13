Москва и Сеул вместе будут искать решение проблемы вокруг КНДР

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента Южной Кореи Чон Ый Ён заявил по итогам встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что стороны договорились о совместных действиях по поиску мирного урегулирования проблемы вокруг КНДР.

"Я как можно подробнее рассказал Лаврову о специальном предложении со стороны Сеула. И мы (договорились — ред.) о путях совместных действий РФ и Южной Кореи для успешного проведения саммитов", — сказал спецпосланник журналистам по итогам встречи с Лавровым.

"Россия неизменно играла конструктивную роль", — отметил Чон Ый Ён.