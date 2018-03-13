Лидер "Движения 5 Звезд" назвал условия изменения антироссийских санкций

РИМ, 13 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Санкции в отношении России являются инструментом, который следует изменить, если он работает плохо, считает лидер итальянского "Движения 5 звезд", получившего большинство голосов по результатам парламентских выборов.

"Есть желание их (санкции) обсуждать, мы посмотрим, к чему приведёт это решение на европейском уровне, — заявил Луиджи Ди Майо, комментируя возможное продление антироссийских санкций ЕС нынешним летом. — Но мы сказали, ещё когда я был в США, в госдепартаменте, что они являются инструментом, и если это не работает, мы его поменяем или, возможно, будем применять его меньше".

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. РФ приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно

Совет ЕС в понедельник продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из РФ из-за ситуации вокруг Украины. Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки.

"Вопрос санкций для нас связан с проблемами для нашего сельского хозяйства, с тем ущербом, который они нанесли некоторым отраслям нашей экономики. Мы будем над этим работать в интересах итальянцев, не в интересах США или России" — сказал Ди Майо на пресс-конференции с иностранными журналистами.

Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта. Первое место среди отдельных партий получило антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо (32%). При этом объединенная коалиция правоцентристов, образованная партиями "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", получила 37%. В рамках этой коалиции "Лига" Маттео Сальвини на 3% опередила союзников по блоку из "Вперед, Италия".

По итогам выборов ни одна партия не набрала достаточно голосов, чтобы претендовать на большинство в парламенте и, следовательно, на право сформировать новое правительство.