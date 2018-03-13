Силовики обстреляли северные окраины Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия район населенного пункта Спартак на северных окраинах Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 18.25 (мск) ВСУ (вооруженные силы Украины – ред.) открыли огонь по направлению Авдеевка–Спартак. Выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра, пять гранат СПГ, а также применено стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.