Новый директор ЦРУ участвовала в пытках, сообщил Сноуден

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден сообщил, что новый директор ЦРУ Джина Хаспел играла важную роль в системе пыток. Такое заявление он сделал в Twitter в ответ на пост президента США Дональда Трампа о кадровых перестановках в Госдепе и ЦРУ.

"Новый директор ЦРУ играла ключевую роль в применении пыток к подозреваемым и в их незаконном сокрытии. Ее имя указано в сверхсекретном указе, согласно которому все записи (пыток. — Прим. ред.) должны быть уничтожены, чтобы не попасть в конгресс. Невероятно", — написал Сноуден, опубликовав ссылку на статью The New York Times.

The new CIA director was a key part of the torture program and its illegal cover-up. Her name was on the Top Secret order demanding the destruction of tapes to prevent them being seen by Congress. Incredible. https://t.co/HjVHCPCbpo https://t.co/VamIGa1A8w — Edward Snowden (@Snowden) 13 марта 2018 г.

В тексте NYT сообщается, что в 2002 году Джина Хаспел наблюдала за пытками двух подозреваемых в терроризме и позже участвовала в уничтожении видеокассет, подтверждавших жестокие допросы в секретной тюрьме в Таиланде.

Позже Сноуден написал, что Хаспел, скорее всего, не сможет посещать страны Евросоюза без риска быть арестованной.

"Интересно: новый директор ЦРУ Джина Хаспел, которая "пытала людей", вероятно, не сможет приезжать в ЕС на встречи с главами других спецслужб без риска быть арестованной из-за жалобы берлинского ECCHR в прокуратуру Германии", — написал Сноуден.

Interesting: The new CIA Director Haspel, who "tortured some folks," probably can't travel to the EU to meet other spy chiefs without facing arrest due to an @ECCHRBerlin complaint to Germany's federal prosecutor. Details: https://t.co/7q4euQKtm7 — Edward Snowden (@Snowden) 13 марта 2018 г.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде.

Президент США Дональд Трамп во вторник назначил Джину Хаспел главой ЦРУ. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост.