Из Белого дома уволили личного помощника Трампа из-за возможных махинаций

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Личный помощник президента США Дональда Трампа Джон Макэнти (John McEntee) уволен из администрации из-за подозрения в совершении финансовых преступлений, сообщили СМИ со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным источников СМИ, расследование в отношении Макэнти ведет министерство внутренней безопасности США, которое подозревает его в "серьезных финансовых преступлениях". По данным источника, возможные обвинения не связаны с президентом Трампом, однако из-за них помощник президента не смог получить разрешение на доступ к секретным материалам, необходимый для занимаемой им должности.

Увольнение официально состоялось еще в понедельник, после чего Макэнти проводили за пределы Белого дома.

Белый дом официально не комментировал отставку помощника президента.

Отставка Макэнти стала очередным эпизодом регулярных "встрясок" Белого дома Трампа. Как подсчитали СМИ, 13-й жертвой "текучки кадров" стал госсекретарь Рекс Тиллерсон, на смену которому пришел глава ЦРУ Майк Помпео.