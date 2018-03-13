Полиция Вашингтона не знает, что за вертолет летал над посольством России

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Полиция Вашингтона не имеет информации о том, что за вертолет летал в воскресенье ночью над посольством России.

"Я не нашел никакой дополнительной информации об этом", — сообщил РИА Новости представитель полиции города Каримах Баляль в ответ на просьбу сообщить, располагает ли полиция данными о принадлежности вертолета и о том, что он там делал.

Ранее посольство РФ в Twitter опубликовало фотографии неизвестного вертолета, который кружил в воскресенье вечером близ территории российского посольства в Вашингтоне, освещая ее прожектором.

Российские дипломаты предположили, что он мог искать "российское вмешательство в американские выборы".