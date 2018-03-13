Скотланд-Ярд подтвердил, что Скрипаль является гражданином Британии

ЛОНДОН, 13 мар — РИА Новости. Работавший на спецслужбы Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль является британским гражданином, заявил во вторник на пресс-конференции замглавы контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

"Сергей Скрипаль — 66-летний британский гражданин, и его дочь, 33-летняя гражданка России остаются в критическом состоянии в больнице… ", — сказал Басу.

Ранее британские власти обходили вопрос о статусе Скрипаля.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции Ник Бейли. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.