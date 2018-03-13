Девушка прославилась в Twitter благодаря конфузу в "пустом" вагоне метро

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователь Twitter по имени Адам Броуд опубликовал ролик своей подруги Стиви, которая запела во весь голос в пустом вагоне метро, решив, что она там совсем одна.

Please enjoy this fantastic video of my friend Stevie. It's one of my favorite things ever pic.twitter.com/gTDaioUtOR — Abam (@AdamBroud) March 12, 2018

​Во время пения девушка описывала ситуацию, в которую она, как ей показалось, попала: "Я в поезде совсем одна. Никого нет в поезде, есть только я. И никто не занимает место".

Примерно через 40 секунд она поняла, что в углу притаился скромный пассажир, которого она не заметила. На пение Стиви мужчина никак не отреагировал. "Боже, я только что поняла, что здесь есть еще один человек! Хорошего тебе дня!" — пропела она в его направлении.

Выйдя из вагона, она сняла на видео незамеченного ей пассажира.

"Это лицо просто вопит о понимании", — комментирует реакцию Броуд.

This face just screams understanding pic.twitter.com/cfdT0Z3jIa — Abam (@AdamBroud) March 12, 2018

​За сутки ролик собрал более 100 тысяч лайков. В комментариях один из пользователей отметил, что иметь весь вагон в своем распоряжении — "волшебно", а тот пассажир наверняка не подумал ничего плохого.

Некоторые просто похвалили Стиви за то, что она "забавная и невероятная". Многие тут же решили подружиться с ней. Теперь у нее более тысячи подписчиков, несмотря на то, что до всей этой истории она не была активна в Twitter с декабря 2017 года.