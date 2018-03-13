Минпромторг заявил, что в России уничтожили все запасы химоружия

Полицейские рядом с районом, где экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными, Солсбери. 12 марта 2018

Полицейские рядом с районом, где экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными, Солсбери. 12 марта 2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Все 100% имевшихся в России запасов химического оружия в настоящее время уничтожены, это подтверждено инспекторами международной Организации по запрещению химического оружия, заявили РИА Новости в Минпромторге РФ.

В понедельник премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что "весьма вероятен" российский след в деле отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравление произошло в Солсбери 4 марта. По словам политика, мужчину и женщину атаковали боевым нервно-паралитическим веществом советского производства, которое входит в класс веществ под названием "Новичок".

"В настоящее время в России уничтожено 100 % имевшихся запасов химического оружия, что было зафиксировано инспекторами международной Организации по запрещению химического оружия, которые на постоянной основе находились на объектах по уничтожению химического оружия. Деятельность по уничтожению химического оружия осуществлялась с декабря 2002 года по 27 сентября 2017 года на семи объектах по уничтожению", — сообщили в министерстве, отвечая на запрос, сохранились ли в РФ запасы этого вещества.

"Российская Федерация стояла у истоков разработки Конвенции о запрещении химического оружия, а также аналогичной Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия и является участником многих международных разоруженческих договоров и механизмов", — напомнили в Минпромторге.

С первых дней принятия на себя в 1997 году обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия Россия предпринимала все меры для уничтожения имеющихся запасов химического оружия в кратчайшие сроки. Совокупные объемы запасов химического оружия, объявленные Россией согласно положениям Конвенции в международную Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), составляли 39 тысяч 967 тонн отравляющих веществ, которые хранились на 7 объектах по хранению в 6 регионах. Объявленное химическое оружие было проверено и его наличие подтверждено инспекторами ОЗХО, отметили в министерстве.

"27 сентября 2017 года инспекционная группа ОЗХО засвидетельствовала факт полного завершения ликвидации данного вида оружия массового уничтожения", — указали в Минпромторге. Всего подлежало уничтожению 4 миллиона 352 тысячи 33 химических боеприпаса, 107 крупнотоннажных цистерн и 927 емкостей с отравляющими веществами зарин, зоман, ви-икс, иприт, люизит и ипритно-люизитные смеси.

"Более того, на полях Конференции по разоружению в Женеве российская сторона вышла с инициативой о разработке Международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Вместе с тем, уничтожение химического оружия в США, по представленным в ОЗХО документам, планируется завершить в 2023 году", — заключили в министерстве.