Трамп заявил, что Помпео заменит Тиллерсона на посту госсекретаря

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.
Как сообщил РИА Новости представитель Белого дома, перестановки в руководстве госдепартамента и ЦРУ связаны с желанием Трампа сформировать новую команду до начала переговоров с Северной Кореей.
"Расхождение позиций"
Трамп поблагодарил Тиллерсона за службу.
"Многое было достигнуто за последние 14 месяцев, и я желаю ему (Тиллерсону) и его семье всего хорошего", — заявил американский президент.
Он добавил, что Тиллерсон станет намного счастливее после отставки.
По его словам, увольнение вызвано "расхождением позиций". Трамп также отметил, что эта отставка давно обсуждалась.
В свою очередь, заместитель Тиллерсона заявил, что тот не знает о причинах своего увольнения и не обсуждал это с Трампом.
По данным The Washington Post, глава Госдепартамента вступал в противоречие с Трампом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы".
Критически важный момент
Также Трамп прокомментировал назначение Помпео. Он уверен, что на новом посту тот "проделает фантастическую работу" и продолжит восстанавливать позиции Вашингтона в мире.
"Я очень хорошо узнал Майка на протяжении последних 14 месяцев, и я уверен, что он подходящий человек для этой работы в данный критически важный момент", — заявил он.
По его словам, Помпео также будет добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.
Трамп отметил, что новый госсекретарь добился на посту директора ЦРУ одобрения обеих партий в конгрессе.
"Его опыт в вооруженных силах, конгрессе и в качестве лидера ЦРУ подготовили его для его новой работы", — добавил он и призвал сенат утвердить кандидатуру Помпео.
"Усердно работать"
В свою очередь, Помпео пообещал работать на благо страны.
"Я глубоко признателен президенту Трампу за то, что он доверил мне пост директора ЦРУ, и за возможность работать государственным секретарем", — заявил новый глава Госдепа.
Иллюзий нет
В Совфеде прокомментировали кадровые перестановки в американских ведомствах. Так, сенатор Евгений Серебренников заявил, что Россия настроена на сотрудничество с Помпео.
Он также отметил, что в Москве не испытывают иллюзий по поводу перспектив нормализации отношений с Вашингтоном.
"Мы проводили и проводим курс на снижение напряженности в отношениях между нашими странами, но у наших партнеров мы этого стремления не видим", — заявил парламентарий.
По его словам, опыт показывает, что даже если в руководство США приходит "человек в здравом уме, то он его там быстро теряет".
"Как надеяться на что-то доброе? Не знаю", — сказал Серебренников.
Изменений в политике ждать не стоит
Российские политологи уверены, что, несмотря на кадровые перестановки, изменений во внешней политике Вашингтона ждать не стоит.
Он отметил, что перемен в российском направлении ожидать не стоит, поскольку у администрации президента США "очень сильно связаны руки".
Специалист также объяснил причины увольнения Тиллерсона давно назревшими противоречиями и разногласиями между ныне экс-госсекретарем и президентом.
По его мнению, Тиллерсон был недоволен публичными заявлениями Трампа, считая их недипломатичными.
"В конце концов терпение у хозяина Белого дома лопнуло", — заключил Батюк.
В свою очередь, бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский заявил, что улучшений во внешней политике по отношению к России точно не будет.
"Мне кажется, что хрен редьки не слаще, ключевые решения сейчас принимаются, к сожалению, не в Госдепе, и от Госдепа сейчас мало что зависит", — добавил он.
Ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко не считает увольнение Тиллерсона чем-то удивительным.
По мнению эксперта, смена госсекретаря в США не такая редкость.
Говоря о причинах такого шага, он сказал, что это может быть связано с разногласиями Трампа и Тиллерсона по вопросам внешней политики.
"Тиллерсон пытался действовать более осторожно, более дипломатично, чем этого хотел бы Трамп, больше стремился к поиску компромиссов, Трампу это не понравилось", — сказал политолог.