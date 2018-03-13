Трамп заявил, что Помпео заменит Тиллерсона на посту госсекретаря

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Новым руководителем Центрального разведывательного управления стала Джина Хаспел. Она первая женщина, выбранная на этот пост. Ранее Хаспел была заместителем Помпео.

Как сообщил РИА Новости представитель Белого дома, перестановки в руководстве госдепартамента и ЦРУ связаны с желанием Трампа сформировать новую команду до начала переговоров с Северной Кореей.

"Расхождение позиций"

Трамп поблагодарил Тиллерсона за службу.

"Многое было достигнуто за последние 14 месяцев, и я желаю ему (Тиллерсону) и его семье всего хорошего", — заявил американский президент.

Он добавил, что Тиллерсон станет намного счастливее после отставки.

По его словам, увольнение вызвано "расхождением позиций". Трамп также отметил, что эта отставка давно обсуждалась.

В свою очередь, заместитель Тиллерсона заявил, что тот не знает о причинах своего увольнения и не обсуждал это с Трампом.

Тиллерсон возглавлял Госдепартамент с февраля прошлого года. Американские СМИ не раз сообщали о разочарованности Трампа работой госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность.

По данным The Washington Post, глава Госдепартамента вступал в противоречие с Трампом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы".

Критически важный момент

Также Трамп прокомментировал назначение Помпео. Он уверен, что на новом посту тот "проделает фантастическую работу" и продолжит восстанавливать позиции Вашингтона в мире.

"Я очень хорошо узнал Майка на протяжении последних 14 месяцев, и я уверен, что он подходящий человек для этой работы в данный критически важный момент", — заявил он.

По его словам, Помпео также будет добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.

Трамп отметил, что новый госсекретарь добился на посту директора ЦРУ одобрения обеих партий в конгрессе.

"Его опыт в вооруженных силах, конгрессе и в качестве лидера ЦРУ подготовили его для его новой работы", — добавил он и призвал сенат утвердить кандидатуру Помпео.

"Усердно работать"

В свою очередь, Помпео пообещал работать на благо страны.

"Я глубоко признателен президенту Трампу за то, что он доверил мне пост директора ЦРУ, и за возможность работать государственным секретарем", — заявил новый глава Госдепа.

Иллюзий нет

По его словам, он будет "усердно работать", чтобы Америка была "в безопасности, сильной, гордой, могущественной и свободной".

В Совфеде прокомментировали кадровые перестановки в американских ведомствах. Так, сенатор Евгений Серебренников заявил, что Россия настроена на сотрудничество с Помпео.

Он также отметил, что в Москве не испытывают иллюзий по поводу перспектив нормализации отношений с Вашингтоном.

"Мы проводили и проводим курс на снижение напряженности в отношениях между нашими странами, но у наших партнеров мы этого стремления не видим", — заявил парламентарий.

По его словам, опыт показывает, что даже если в руководство США приходит "человек в здравом уме, то он его там быстро теряет".

"Как надеяться на что-то доброе? Не знаю", — сказал Серебренников.

Изменений в политике ждать не стоит

Российские политологи уверены, что, несмотря на кадровые перестановки, изменений во внешней политике Вашингтона ждать не стоит.

Так, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк считает, что Помпео продолжит внешнюю политику президента Трампа.

Он отметил, что перемен в российском направлении ожидать не стоит, поскольку у администрации президента США "очень сильно связаны руки".

Специалист также объяснил причины увольнения Тиллерсона давно назревшими противоречиями и разногласиями между ныне экс-госсекретарем и президентом.

По его мнению, Тиллерсон был недоволен публичными заявлениями Трампа, считая их недипломатичными.

"В конце концов терпение у хозяина Белого дома лопнуло", — заключил Батюк.

В свою очередь, бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский заявил, что улучшений во внешней политике по отношению к России точно не будет.

"Мне кажется, что хрен редьки не слаще, ключевые решения сейчас принимаются, к сожалению, не в Госдепе, и от Госдепа сейчас мало что зависит", — добавил он.

Ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко не считает увольнение Тиллерсона чем-то удивительным.

По мнению эксперта, смена госсекретаря в США не такая редкость.

Говоря о причинах такого шага, он сказал, что это может быть связано с разногласиями Трампа и Тиллерсона по вопросам внешней политики.

"Тиллерсон пытался действовать более осторожно, более дипломатично, чем этого хотел бы Трамп, больше стремился к поиску компромиссов, Трампу это не понравилось", — сказал политолог.