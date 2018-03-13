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Трамп заявил, что Помпео заменит Тиллерсона на посту госсекретаря

Сюжет:
Перестановки в Госдепе и ЦРУ (12)
17:4913.03.2018
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© AP Photo / Cliff OwenГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Новым руководителем Центрального разведывательного управления стала Джина Хаспел. Она первая женщина, выбранная на этот пост. Ранее Хаспел была заместителем Помпео.

Как сообщил РИА Новости представитель Белого дома, перестановки в руководстве госдепартамента и ЦРУ связаны с желанием Трампа сформировать новую команду до начала переговоров с Северной Кореей.

"Расхождение позиций"

Трамп поблагодарил Тиллерсона за службу.

"Многое было достигнуто за последние 14 месяцев, и я желаю ему (Тиллерсону) и его семье всего хорошего", — заявил американский президент.

Он добавил, что Тиллерсон станет намного счастливее после отставки.

По его словам, увольнение вызвано "расхождением позиций". Трамп также отметил, что эта отставка давно обсуждалась.

В свою очередь, заместитель Тиллерсона заявил, что тот не знает о причинах своего увольнения и не обсуждал это с Трампом.

Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Тиллерсон возглавлял Госдепартамент с февраля прошлого года. Американские СМИ не раз сообщали о разочарованности Трампа работой госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность.

По данным The Washington Post, глава Госдепартамента вступал в противоречие с Трампом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы".

Критически важный момент

Также Трамп прокомментировал назначение Помпео. Он уверен, что на новом посту тот "проделает фантастическую работу" и продолжит восстанавливать позиции Вашингтона в мире.

"Я очень хорошо узнал Майка на протяжении последних 14 месяцев, и я уверен, что он подходящий человек для этой работы в данный критически важный момент", — заявил он.

По его словам, Помпео также будет добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.
Трамп отметил, что новый госсекретарь добился на посту директора ЦРУ одобрения обеих партий в конгрессе.

"Его опыт в вооруженных силах, конгрессе и в качестве лидера ЦРУ подготовили его для его новой работы", — добавил он и призвал сенат утвердить кандидатуру Помпео.

"Усердно работать"

В свою очередь, Помпео пообещал работать на благо страны.

"Я глубоко признателен президенту Трампу за то, что он доверил мне пост директора ЦРУ, и за возможность работать государственным секретарем", — заявил новый глава Госдепа.

Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Pius Utomi Ekpei
Биография Рекса Тиллерсона
По его словам, он будет "усердно работать", чтобы Америка была "в безопасности, сильной, гордой, могущественной и свободной".

Иллюзий нет

В Совфеде прокомментировали кадровые перестановки в американских ведомствах. Так, сенатор Евгений Серебренников заявил, что Россия настроена на сотрудничество с Помпео.

Он также отметил, что в Москве не испытывают иллюзий по поводу перспектив нормализации отношений с Вашингтоном.

"Мы проводили и проводим курс на снижение напряженности в отношениях между нашими странами, но у наших партнеров мы этого стремления не видим", — заявил парламентарий.

По его словам, опыт показывает, что даже если в руководство США приходит "человек в здравом уме, то он его там быстро теряет".

"Как надеяться на что-то доброе? Не знаю", — сказал Серебренников.

Изменений в политике ждать не стоит

Российские политологи уверены, что, несмотря на кадровые перестановки, изменений во внешней политике Вашингтона ждать не стоит.

Директор ЦРУ Майк Помпео. Архивное фото
© AFP 2018 / Getty Images North America / Drew Angerer
В Совфеде сомневаются, что Помпео сможет стать самостоятельным политиком
Так, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк считает, что Помпео продолжит внешнюю политику президента Трампа.

Он отметил, что перемен в российском направлении ожидать не стоит, поскольку у администрации президента США "очень сильно связаны руки".

Специалист также объяснил причины увольнения Тиллерсона давно назревшими противоречиями и разногласиями между ныне экс-госсекретарем и президентом.

По его мнению, Тиллерсон был недоволен публичными заявлениями Трампа, считая их недипломатичными.

"В конце концов терпение у хозяина Белого дома лопнуло", — заключил Батюк.

В свою очередь, бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский заявил, что улучшений во внешней политике по отношению к России точно не будет.

"Мне кажется, что хрен редьки не слаще, ключевые решения сейчас принимаются, к сожалению, не в Госдепе, и от Госдепа сейчас мало что зависит", — добавил он.

Ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко не считает увольнение Тиллерсона чем-то удивительным.

По мнению эксперта, смена госсекретаря в США не такая редкость.

Говоря о причинах такого шага, он сказал, что это может быть связано с разногласиями Трампа и Тиллерсона по вопросам внешней политики.

"Тиллерсон пытался действовать более осторожно, более дипломатично, чем этого хотел бы Трамп, больше стремился к поиску компромиссов, Трампу это не понравилось", — сказал политолог.

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© Инфографика
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елена степанова
"Так, сенатор Евгений Серебренников заявил, что Россия настроена на сотрудничество с Помпео."
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