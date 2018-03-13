МИД Германии осудил отравление Скрипаля "запрещенным химоружием"

БЕРЛИН, 13 мар – РИА Новости. В МИД ФРГ решительно осуждают отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с использованием запрещенного химоружия", находятся в тесном контакте с правительством Великобритании по данному вопросу, заявил во вторник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Сегодня я говорил с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Мы очень обеспокоены этим процессом. Мы решительно осуждаем это нападение с помощью запрещенного химического оружия. Мы поддерживаем наших британских друзей в этом вопросе и находимся в тесном контакте с британским правительством. Понятно, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Если будет подтверждено, что Россия стоит за этим, это будет очень серьезное дело", — говорится в заявлении министра, которое распространено МИД ФРГ.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции Ник Бейли.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Лондона, лишен воинского звания и наград. Он оказался в Великобритании в 2010 году после того, как его помиловали и вместе с двумя другими россиянами, осужденными за государственную измену, обменяли на десять человек, задержанных в США, включая Анну Чапман.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России. По её мнению, это было сделано либо с подачи правительства РФ, либо в результате потери Россией контроля над веществом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, и отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Он подчеркнул, что Россия не получала от Лондона никаких запросов, которые Великобритания обязана была подать в соответствии с КЗХО, и напомнил, что страна, которую обвиняют в изготовлении химоружия, имеет полное право получить образцы этого вещества. По словам Лаврова, Россия официально потребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, а также к веществу, которым он предположительно был отравлен.