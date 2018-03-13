Глушков задолжал в России почти десять миллиардов рублей

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков, умерший в Лондоне, задолжал в России почти десять миллиардов рублей, эти долги могут перейти его правопреемникам, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее о смерти Глушкова, заочно приговоренного к восьми годам колонии за хищения, сообщил в Facebook владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев.

Из документов, опубликованных на сайте Федеральной службы судебных приставов, следует, что по решению Савеловского суда от 3 марта 2017 года Глушков должен был выплатить 7,4 миллиарда рублей компенсации за совершенные финансовые преступления. Речь идет о хищении у "Аэрофлота" 122 миллионов долларов.

Кроме того, в 2011 году Головинский суд Москвы взыскал с бывшего топ-менеджера еще 2 миллиарда рублей. В общей сложности за Глушковым числится свыше 9,66 миллиарда рублей долгов.

"После получения достоверных сведений о смерти должника судебный пристав заменит его на правопреемника, если такой объявится. Этот человек должен будет исполнить решение суда в полной мере", — сказал собеседник агентства.

Дело Глушкова

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам тюрьмы по делу о хищении у "Аэрофлота" более 122 миллионов долларов.

По версии следствия, в 90-е Березовский создал в руководстве "Аэрофлота" свое "лобби", внедрив туда людей из подконтрольных ему структур. Среди них были первый заместитель гендиректора компании Глушков, а также заместитель по коммерческим вопросам Александр Красненкер.

С их подачи "Аэрофлот" разместил средства в швейцарских фирмах, подконтрольных Березовскому и Глушкову, в результате чего последним удалось похитить более 200 миллионов долларов.

В 1999 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело о злоупотреблениях против Березовского, Глушкова и Красненкера. Вскоре обвинения с Березовского сняли, а топ-менеджеров приговорили к условным срокам.

В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании.