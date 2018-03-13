МИД заявил протест послу Великобритании из-за обвинений по "делу Скрипаля"

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, вышедший из МИД РФ, и журналисты у высотки российского министерства. 13 марта 2018

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, вышедший из МИД РФ, и журналисты у высотки российского министерства. 13 марта 2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел заявило решительный протест послу Великобритании в России Лори Бристоу из-за обвинений по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями огульными обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер, а Москва непричастна к инциденту в Солсбери.

В ведомстве подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона, пока не получит образцы вещества, на которое ссылается британское следствие. Также Великобритания должна действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование.

"Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными. В данной ситуации исходим из того, что инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию", — добавили в ведомстве.

Обвинения в адрес России

На прошлой неделе бывшего полковника ГРУ и его дочь госпитализировали с отравлением в Англии, сейчас они в коме.

В понедельник Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля, "весьма вероятно", причастна Россия. Она добавила, что у Москвы есть время до вечера вторника предоставить подробные объяснения ситуации, и пригрозила "более серьезными мерами", чем раньше. При этом никаких доказательств премьер-министр не привела.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление Мэй "цирковым шоу" и провокацией.