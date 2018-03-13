В Словакии задержали предпринимателя, о котором писал убитый журналист

ПРАГА, 13 мар – РИА Новости. Полиция во вторник задержала в городе Михаловце на востоке Словакии местного предпринимателя, выходца из Италии Антонина Вадала, о связях которого со словацкими политиками писал убитый две недели назад журналист Ян Куциак, сообщила представитель генпрокуратуры Андреа Предайнёва.

В ночь на 26 февраля в селе неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.

"Органы правосудия Италии обратились к нам с просьбой о выдаче Антонина Вадала в связи с преступлением, совершенным международной организованной преступной группировкой. Вся процедура задержания была проведена в максимально закрытой обстановке, при тесном сотрудничестве Словацкой генпрокуратуры и агентства ЕС Евроюст", — сказала Предайнёва, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

Преступление, о котором идет речь, связано с наркотиками, уточнила представитель генпрокуратуры. Всего полицией в рамках данной международной акции было задержано 17 человек.

"Более подробную информацию в настоящее время предоставить невозможно в связи с продолжающимся расследованием", — добавила Предайнёва.

Журналист Ян Куциак писал о Вадале и еще о нескольких выходцах из Италии, проживающих в последние два десятилетия на востоке Словакии. В частности, он сообщил, что в бизнесе с Вадалом ранее сотрудничали секретарь Совета безопасности республики Вилиам Ясань и советник премьера 30-летняя Мария Трошкова. Оба они несколько дней назад уволились со своих постов.

Антонин Вадал и еще шестеро выходцев из Италии, проживающих на востоке Словакии, были задержаны полицией вскоре после сообщения об убийстве журналиста. Однако через сутки все они были отпущены на свободу в связи с недостатком имеющихся против них улик.