В Словакии задержали предпринимателя, о котором писал убитый журналист

ПРАГА, 13 мар – РИА Новости. Полиция во вторник задержала в городе Михаловце на востоке Словакии местного предпринимателя, выходца из Италии Антонина Вадала, о связях которого со словацкими политиками писал убитый две недели назад журналист Ян Куциак, сообщила представитель генпрокуратуры Андреа Предайнёва.
"Органы правосудия Италии обратились к нам с просьбой о выдаче Антонина Вадала в связи с преступлением, совершенным международной организованной преступной группировкой. Вся процедура задержания была проведена в максимально закрытой обстановке, при тесном сотрудничестве Словацкой генпрокуратуры и агентства ЕС Евроюст", — сказала Предайнёва, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.
"Более подробную информацию в настоящее время предоставить невозможно в связи с продолжающимся расследованием", — добавила Предайнёва.
Антонин Вадал и еще шестеро выходцев из Италии, проживающих на востоке Словакии, были задержаны полицией вскоре после сообщения об убийстве журналиста. Однако через сутки все они были отпущены на свободу в связи с недостатком имеющихся против них улик.