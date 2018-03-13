Суд на Украине перенес заседание по делу журналиста Муравицкого о госизмене

Журналист Василий Муравицкий, обвиняемый на Украине в госизмене за свои публикации в СМИ. Архивное фото

Журналист Василий Муравицкий, обвиняемый на Украине в госизмене за свои публикации в СМИ. Архивное фото

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Королёвский районный суд Житомира во вторник перенес на 29 марта рассмотрение уголовного дела против украинского журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ, при этом адвокаты заявили, что судебный процесс зашел в "юридический тупик".

Как сообщил РИА Новости один из адвокатов Муравицкого Андрей Гожый, в этот день суд планировал начать изучение доказательств со стороны государственного обвинения. Однако адвокаты заявили, что переходить к этой стадии судебного процесса невозможно, так как одному из защитников еще на стадии завершения досудебного следствия перед передачей дела в суд не была предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.

Гожый сообщил, что после этого суд объявил перерыв в заседании, предоставив адвокатам дополнительное время на ознакомление с материалами. Однако, как он считает, ознакомление с материалами дела на нынешней стадии не заменяет ознакомление с ними на стадии раскрытия материалов дела.

"Суд сказал: мы делаем перерыв до 11.00 (12.00 мск) 29 марта, чтобы вы ознакомились с материалами дела. Однако то, что адвокат Руслан Берещенко, допустим, сейчас ознакомиться с материалами дела, это не заменяет ознакомление с материалами на стадии раскрытия материалов. Фактически на данный момент и прокуратура, и суд попали в юридическую западную, которую сами себе поставили из-за халатности", — отметил Гожый. Он заявил, что судебный процесс фактически "зашел в юридический тупик".

Защитник считает, что нераскрытие материалов дела адвокатам является основанием для признания доказательств обвинения недопустимыми и возврата дела следователю или для постановления оправдательного приговора. Также он сообщил, что на сегодня на Украине уже были прецеденты, когда против следователя, который допускал такие нарушения, возбуждали уголовные дела.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.

По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.