Суд на Украине перенес заседание по делу журналиста Муравицкого о госизмене

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Королёвский районный суд Житомира во вторник перенес на 29 марта рассмотрение уголовного дела против украинского журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ, при этом адвокаты заявили, что судебный процесс зашел в "юридический тупик".
Гожый сообщил, что после этого суд объявил перерыв в заседании, предоставив адвокатам дополнительное время на ознакомление с материалами. Однако, как он считает, ознакомление с материалами дела на нынешней стадии не заменяет ознакомление с ними на стадии раскрытия материалов дела.
Защитник считает, что нераскрытие материалов дела адвокатам является основанием для признания доказательств обвинения недопустимыми и возврата дела следователю или для постановления оправдательного приговора. Также он сообщил, что на сегодня на Украине уже были прецеденты, когда против следователя, который допускал такие нарушения, возбуждали уголовные дела.
По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.
Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.