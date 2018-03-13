МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста Госсекретаря, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.
Трамп поблагодарил Тиллерсона и выразил уверенность, что на новом посту Помпео "проделает фантастическую работу".
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
Руководителем Центрального разведывательного управления станет Джина Хаспел — первая женщина во главе ЦРУ. Ранее она занимала пост заместителя Помпео.
Как заявил РИА Новости представитель Белого дома, перестановки в руководстве госдепартамента и ЦРУ связаны с желанием Трампа сформировать новую команду до начала переговоров с Северной Кореей.
"Подходящий человек"
"Он продолжит нашу программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять наши союзы, противостоять нашим противникам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова", — добавил Трамп.
По его словам, Помпео добился на посту директора ЦРУ одобрения обеих партий в конгрессе.
"Я глубоко признателен президенту Трампу за то, что он доверил мне пост директора ЦРУ, и за возможность работать государственным секретарем", — говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Белого дома.
Он пообещал "усердно работать", чтобы Америка была "в безопасности, сильной, гордой, могущественной и свободной".
Разногласия с Тиллерсоном
По данным The Washington Post, у Тиллерсона были разногласии с Трампом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы".
Среди возможных кандидатов в госсекретари называли Помпео, а также постпреда при ООН Никки Хейли. При этом Госдеп и сам Тиллерсон всякий раз опровергали информацию о его конфликте с президентом.