МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста Госсекретаря, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Трамп поблагодарил Тиллерсона и выразил уверенность, что на новом посту Помпео "проделает фантастическую работу".

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

Руководителем Центрального разведывательного управления станет Джина Хаспел — первая женщина во главе ЦРУ. Ранее она занимала пост заместителя Помпео.

Как заявил РИА Новости представитель Белого дома, перестановки в руководстве госдепартамента и ЦРУ связаны с желанием Трампа сформировать новую команду до начала переговоров с Северной Кореей.

"Подходящий человек"

Трамп заявил, что "хорошо узнал" Помпео на протяжении последних четырнадцати месяцев и уверен, что он "подходящий человек для этой работы в данный критически важный момент".

"Он продолжит нашу программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять наши союзы, противостоять нашим противникам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова", — добавил Трамп.

По его словам, Помпео добился на посту директора ЦРУ одобрения обеих партий в конгрессе.

"Я глубоко признателен президенту Трампу за то, что он доверил мне пост директора ЦРУ, и за возможность работать государственным секретарем", — говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Белого дома.

Он пообещал "усердно работать", чтобы Америка была "в безопасности, сильной, гордой, могущественной и свободной".

Разногласия с Тиллерсоном

Тиллерсон возглавлял Госдепартамент с февраля прошлого года. Американские СМИ не раз сообщали о разочарованности Трампа работой госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность.

По данным The Washington Post, у Тиллерсона были разногласии с Трампом по ряду вопросов, "включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы".

Среди возможных кандидатов в госсекретари называли Помпео, а также постпреда при ООН Никки Хейли. При этом Госдеп и сам Тиллерсон всякий раз опровергали информацию о его конфликте с президентом.