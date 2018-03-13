Постпред Британии в ОЗХО заподозрил Россию в применении химоружия

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Постоянный представитель Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питер Уилсон, говоря об инциденте в британском Солсбери, заявил, что Россия может быть причастна к применению химического оружия.

"Очевидный вывод состоит в том, что Россия, государство-участник Конвенции о запрещении химического оружия, с большой долей вероятности замешана в использовании химического оружия, будь то неспособность контролировать свои собственные вещества или умышленное (их применение — ред.)", — проводятся слова Уилсона в официальном Twitter-аккаунте британского постпредства.

При этом в микроблоге не приводятся доказательства данного утверждения британского постпреда.

Ранее Уилсон сообщил, что генеральный директор ОЗХО Ахмед Узюмджу осудил применение химических веществ против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Заявление генерального директора прозвучало во время заседания исполнительного совета ОЗХО в Гааге во вторник.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Президент России Владимир Путин ранее посоветовал британской стороне разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.