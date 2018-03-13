Глава Палестины прервал визит в Иорданию из-за нападения на кортеж премьера

РАМАЛЛАХ, 13 мар — РИА Новости. Палестинский лидер Махмуд Аббас принял решение прервать свой визит в Иорданию из-за нападения на кортеж главы палестинского правительства Рами Хамдаллы, сообщил источник РИА Новости.

Местная полиция ранее сообщила, что взрывное устройство сработало в секторе Газа рядом с кортежем палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы. Сам Хамдалла, приехавший с редким визитом с Западного берега реки Иордан, не пострадал при взрыве, вину за который Палестинская национальная администрация возложила на ХАМАС. В свою очередь правящее в секторе Газа движение ХАМАС осудило нападение на кортеж Хамдаллы и призвало правоохранительные органы как можно скорее найти виновных.

"Президент Аббас прерывает свой визит в Иорданию и возвращается в Рамаллах, чтобы следить за событиями после попытки взрыва кортежа премьер-министра", — заявил источник.

Как сообщается, лидер Палестины прибыл в понедельник в Иорданию с двухдневным визитом.

Местная полиция уже сообщила о задержании нескольких подозреваемых. Источник в силовых структурах сказал РИА Новости, что к взрыву могут быть причастны активисты джихадистских группировок, враждующих с ХАМАС и идеологически близких террористам из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

ХАМАС последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, войн с Израилем и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из ФАТХ контролируют Западный берег через институты ПНА, пользующиеся международным признанием и поддержкой. Оба движения ведут переговоры о преодолении междоусобицы и восстановлении целостности палестинской политической системы.