Исполком СНГ рассчитывает на участие Украины во встрече глав МИД в Минске

МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Первый зампредседателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский рассчитывает, что заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества пройдет в Минске при участии представителя Украины.

Ранее глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что очередное заседание СМИД СНГ пройдет в столице Белоруссии 6 апреля.

"Что касается Украины, то она продолжает оставаться государством — участником Содружества, принимает участие в ключевых заседаниях по линии СНГ, чаще всего в качестве наблюдателя. Самое активное участие Украина принимает в заседаниях комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества — вносит свои предложения, выступает с заявлениями. Мы в исполнительном комитете надеемся, что и предстоящая встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет с участием представителя Украины", — сказал Гуминский РИА Новости во вторник.

Приглашение принять участие в предстоящем заседании СМИД направлены во все без исключения страны интеграционного объединения, добавил Гуминский. "Пока исполнительный комитет СНГ не располагает сведениями об уровне представительства, в том числе от Украины", — отметил он.

При этом Гуминский обратил внимание, что на подобных встречах большинство стран представлены на уровне глав внешнеполитических ведомств или их непосредственных заместителей.

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств. Позднее Лебедев призвал Киев к активному сотрудничеству в рамках интеграционного объединения, отметив, что оно пошло бы на пользу и Украине, и другим странам-членам.