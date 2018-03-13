Исполком СНГ рассчитывает на участие Украины во встрече глав МИД в Минске

МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Первый зампредседателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский рассчитывает, что заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества пройдет в Минске при участии представителя Украины.
"Что касается Украины, то она продолжает оставаться государством — участником Содружества, принимает участие в ключевых заседаниях по линии СНГ, чаще всего в качестве наблюдателя. Самое активное участие Украина принимает в заседаниях комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества — вносит свои предложения, выступает с заявлениями. Мы в исполнительном комитете надеемся, что и предстоящая встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет с участием представителя Украины", — сказал Гуминский РИА Новости во вторник.
При этом Гуминский обратил внимание, что на подобных встречах большинство стран представлены на уровне глав внешнеполитических ведомств или их непосредственных заместителей.
После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств. Позднее Лебедев призвал Киев к активному сотрудничеству в рамках интеграционного объединения, отметив, что оно пошло бы на пользу и Украине, и другим странам-членам.