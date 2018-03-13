Керлингист Килба проходит свидетелем по "кокаиновому делу", заявил адвокат

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Керлингист Денис Килба проходит свидетелем по делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Андрей Шалаев.

"Такой свидетель в деле есть. Никаких обвинений ему не предъявлено", — сказал адвокат. Подробности дела он раскрывать не стал.

В ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию.