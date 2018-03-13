Замглавы МИД и представитель ЕС обсудили ситуацию в Закавказье

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром обстановку на государственных границах стран региона и безопасность в Закавказье, сообщило российское внешнеполитическое ведомство во вторник.
В сообщении ведомства отмечается, что участники встречи сошлись в необходимости прогресса в важном для безопасности региона вопросе – принятии заявления о неприменении силы, а также выразили готовность всемерно способствовать этому.
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. К настоящему времени это единственная площадка для диалога представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.