Замглавы МИД и представитель ЕС обсудили ситуацию в Закавказье

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром обстановку на государственных границах стран региона и безопасность в Закавказье, сообщило российское внешнеполитическое ведомство во вторник.

"13 марта статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин принял сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, а также его коллег от ООН и ОБСЕ. Состоялся обмен мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, обстановке на государственных границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией, а также о ходе подготовки нового раунда в Женеве, запланированного на 27 – 28 марта текущего года", — сообщили в МИД РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что участники встречи сошлись в необходимости прогресса в важном для безопасности региона вопросе – принятии заявления о неприменении силы, а также выразили готовность всемерно способствовать этому.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. К настоящему времени это единственная площадка для диалога представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.