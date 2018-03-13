В ЛНР опровергли обвинение Киева в нарушении перемирия

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (120)

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой. Архивное фото

ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. Заявление украинских силовиков о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе не соответствует действительности, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее украинские силовики заявили, что ополченцы за минувшие сутки пять раз открывали огонь по их позициям, двое военных получили ранения.

"Идет явная фальсификация данных по нарушению режима прекращения", — заявил Марочко.

По его словам, в сводке штаба военной операции украинских силовиков в Донбассе приводятся данные, "не имеющие под собой никаких оснований".