Главы ЕС обсудят отношения с Турцией на саммите в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости, Александр Шишло. Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза в ходе саммита 22-23 марта в Брюсселе обсудят состояние отношений с Турцией, заявила во вторник представитель болгарского председательства в Совете ЕС Моника Панайотова.

"Европейский совет обсудит состояние отношений с Турцией", — сказал она, выступая перед членами Европарламента, собравшимися на пленарную сессию в Страсбурге. Трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.