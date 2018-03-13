Украина готова помочь Великобритании в расследовании отравления Скрипаля

Полицейские на автостоянке рядом с местом, где экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юля были найдены, Солсбери. 13 марта 2018

Полицейские на автостоянке рядом с местом, где экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юля были найдены, Солсбери. 13 марта 2018

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Украина готова помочь Великобритании в расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" работавшего на британскую разведку Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна РФ. Доказательств британская сторона не привела. Экс-глава ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев считает, что газ "Новичок" мог храниться не территории любой бывшей республики СССР, включая Украину, поэтому не исключен "украинский след".

"Следы отравления в Великобритании ведут в Россию", — считает Климкин.

Он добавил, в Киеве готовы помочь в расследовании отравления Скрипаля. "Мы солидарны с нашими союзниками и готовы работать вместе с ними", — написал глава украинского МИД в Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Президент России Владимир Путин ранее посоветовал британской стороне разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции Ник Бейли. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.