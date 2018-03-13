Глава МИД Индонезии надеется на расширение доступа пальмового масла в РФ

инистр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди во время встречи с Сергеем Лавровым. 13 марта 2018

инистр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди во время встречи с Сергеем Лавровым. 13 марта 2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Индонезия заинтересована в расширении доступа пальмового масла в Россию, заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я обратилась к Сергею Лаврову с просьбой предоставить более широкий доступ пальмовому маслу из Индонезии (в Россию – ред.). Я приветствую тот конструктивный настрой, который я увидела. Производство и поставка пальмового масла важна для миллионов фермеров в Индонезии, которые напряженно работают, чтобы создать устойчивое производство", — сказала глава индонезийского внешнеполитического ведомства.

Во время переговоров глава Ретно Марсуди также выразила надежду на то, что вскоре возобновится поставка рыбной продукции в Россию из Индонезии.