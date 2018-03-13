Перед обрушением в шахте "Беларуськалия" была превышена концентрация метана

МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Концентрация метана была превышена перед обрушением породы в шахте белорусского предприятия "Беларуськалий", сообщил во вторник прокурор Минской области Олег Лаврухин.

Обрушение в шахте "Беларуськалия" произошло 9 марта. На подземном горном участке №10 рудника третьего рудоуправления произошел внезапный выброс соли и метана. В этот момент в шахте находились двое рабочих (1973 и 1985 годов рождения). Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны. В воскресенье гендиректор "Беларуськалия" подтвердил информацию о гибели обоих рабочих. По факту нарушения правил безопасности горных работ возбуждено уголовное дело.

"Один из тех работников, которые находились в этой шахте, должен был контролировать содержание газа (метана – ред.) в воздухе и наносить информацию на соответствующие стенды. Известно одно: вместо 1% было содержание газа 6-7%. То есть спросить-то сейчас не у кого, как эти замеры производились и производились ли вообще", — цитирует слова Лаврухина агентство Sputnik Беларусь.

По словам прокурора, выработка в шахте, где произошло обрушение, шла с 1980-х годов. В последние годы там проходил эксперимент. "Каким-то экспериментальным путем выработку пытались поднять на поверхность. И из-за скопления за эти годы газа произошел выброс. Причем, я так понимаю, разработка велась не традиционным способом, а на основании разработок соответствующего института", — заметил Лаврухин.

Как сообщается на сайте "Беларуськалия", внезапные выбросы соли и газа в рудниках относятся к категории газодинамических явлений и, как правило, связаны с особыми геологическими структурами — мульдами, в ядрах которых под огромным давлением содержатся газы, в том числе метан. Внезапным выбросам предшествуют предупредительные признаки и предвестники, обнаружение которых позволяет своевременно прекратить горные работы. На месте происшествия признаков и предвестников внезапного выброса не обнаружено, говорится в сообщении.

В конце февраля ведомственное издание предприятия газета "Калийщик Солигорска" сообщило об эксперименте в третьем рудоуправлении по выемке запасов руды, которые были оставлены в шахте в 1980-х годах. В частности, отмечалось, что с каждым этапом "приходится принимать решения" по дополнительному креплению горных выработок, менять меры охраны и параметры крепления. По информации газеты, научным сопровождением работ на руднике занимались специалисты Института горного дела.