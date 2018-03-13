Силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о значительном увеличении количества обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу в Донбассе с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"Несмотря на действие режима прекращения огня, за прошедшие сутки значительно возросло количество обстрелов со стороны украинских боевиков, увеличилась их интенсивность. При этом применялась минометы, которые должны быть отведены от линии соприкосновения", — сказал журналистам начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов.

Он пояснил, что данный факт власти республики связывают с попыткой Киева спровоцировать подразделения ополчения на ответный огонь. Для фиксации таких фактов в зону проведения военной операции прибыли более десятка украинских и иностранных телеканалов и информационных агентств. Кроме того, во вторник прибыла литовская делегация, в составе которой сотрудники министерства иностранных дел и журналисты из Литвы.

"Увеличение количества нарушений режима прекращения огня, а также активизация снайперов вблизи линии соприкосновения, носят провокационный характер. Цель этих действий – вынудить наши вооруженные силы открыть ответный огонь и, через подконтрольные и взаимодействующие СМИ, преподнести мировой общественности данные факты в качестве "доказательств" того, что Донецкая народная республика якобы в одностороннем прядке нарушает взятые на себя обязательства", — отметил начальник пресс-службы.