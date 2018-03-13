В Косово из Бельгии поставляли мороженое мясо 12-летней давности, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости, Александр Шишло. Партию мороженого мяса 12-летней давности поставили из Бельгии в Косово осенью 2016 года, сообщила во вторник фламандская газета Het Laatste Nieuws.

Издание приводит материалы следствия, согласно которым "на обрывках товарных этикеток было различимо, что мясо датировано 2004 годом".

Поставка была произведена бельгийской компанией Veviba.

В Бельгии вокруг ее производства по обвалке и заморозке мясной продукции в городе Вервье разразился громкий скандал после того, как инспекторами в марте были выявлены нарушения, представляющие угрозу для здоровья потребителей.

В частности, в мясном фарше при проверке установили наличие мясных отходов, запрещенных к производству и продаже для употребления человеком. Кроме того, была выявлена фальсификация данных о дате заморозки мясных туш.

Покупателям, у которых в результате потребления некондиционного фарша произошло расстройство пищеварения, Федеральное агентство по безопасности продовольственной сети (AFSCA) рекомендовало незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

На долю продукции Veviba приходится около одной трети производимой в Бельгии мясной продукции.

В связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований минсельхоз и AFSCA приняли решение временно отозвать у компании лицензии на производство.