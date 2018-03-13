В Косово из Бельгии поставляли мороженое мясо 12-летней давности, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости, Александр Шишло. Партию мороженого мяса 12-летней давности поставили из Бельгии в Косово осенью 2016 года, сообщила во вторник фламандская газета Het Laatste Nieuws.
Поставка была произведена бельгийской компанией Veviba.
В Бельгии вокруг ее производства по обвалке и заморозке мясной продукции в городе Вервье разразился громкий скандал после того, как инспекторами в марте были выявлены нарушения, представляющие угрозу для здоровья потребителей.
В частности, в мясном фарше при проверке установили наличие мясных отходов, запрещенных к производству и продаже для употребления человеком. Кроме того, была выявлена фальсификация данных о дате заморозки мясных туш.
На долю продукции Veviba приходится около одной трети производимой в Бельгии мясной продукции.
В связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований минсельхоз и AFSCA приняли решение временно отозвать у компании лицензии на производство.