МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Турция имеет право закупать любые вооружения не у стран НАТО, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя закупку Анкарой российских ЗРК С-400.

"Турция является членом НАТО, но мы независимое государство, мы не государство-сателлит. Другие страны альянса могут покупать вооружения не у государств НАТО, так же мы имеем такое право и свободу",- сказал Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО.

Ранее замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что С-400 не интегрируются с системами противоракетной обороны НАТО, и это надо учитывать при решении вопроса о закупках вооружений у России.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.