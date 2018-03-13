Пушилин прокомментировал возможность завершения конфликта в Донбассе

ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Мнение о возможности завершения конфликта в Донбассе в этом году излишне оптимистично, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик выразил надежду, что стороны проявят политическую волю, что позволит "поставить точку в этом конфликте в течение этого года".

"Учитывая реальную позицию официального Киева в отношении выполнения взятых на себя обязательств, в том числе препятствование реализации Формулы Штайнмайера, блокирование процесса разведения сил и средств на третьем пилотном участке в Станице Луганской, введение элементов коммуникационной блокады в связи с отключением сети Vodafon, попытки уйти от проведения обмена пленными "всех на всех" и деление заключенных на категории, мнение посла Сайдика выглядит излишне оптимистичным", — сказал РИА Новости Пушилин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.