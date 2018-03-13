МИД рассказал о "невнятном ответе" Британии на запрос по делу Скрипаля

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании и скорая помощь во время следственных мероприятий по делу об отравлении экс-разведчика Скрипаля

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании и скорая помощь во время следственных мероприятий по делу об отравлении экс-разведчика Скрипаля

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия потребовала от Лондона предоставить доступ ко всем материалам по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, но британская сторона отказала, заявил глава МИД Сергей Лавров.

По словам министра, запрос Москвы обусловлен тем, что одна из пострадавших — Юлия Скрипаль — российская гражданка.

"На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано", — сказал Лавров журналистам.

Также министр в очередной раз заявил о невиновности России и отметил, что Москва готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля, если та выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Обвинения в адрес России

На прошлой неделе бывшего полковника ГРУ и его дочь госпитализировали с отравлением в Англии, сейчас они в коме.

В понедельник Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля, "весьма вероятно", причастна Россия. Она добавила, что у Москвы есть время до вечера вторника предоставить подробные объяснения ситуации, и пригрозила "более серьезными мерами", чем раньше. При этом никаких доказательств премьер-министр не привела.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление Мэй "цирковым шоу" и провокацией.

Кто такой Сергей Скрипаль

В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Во время службы в российской армии в середине 1990-х годов его завербовала британская разведка: он передавал ей сведения, составляющие государственную тайну.

Сергей Скрипаль оказался в Великобритании после того, как его вместе с двумя осужденными за шпионаж обменяли на десять человек, задержанных в США.