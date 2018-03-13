Ирак отменил запрет на авиаперелеты в Курдистан

КАИР, 12 мар — РИА Новости. Правительство Ирака сняло запрет на международные авиарейсы в автономный регион Иракского Курдистана, об этом во вторник заявила пресс-служба главы кабинета министров арабской республики.

"Премьер-министр, верховный главнокомандующий ВС Ирака Хайдер аль-Абади, исходя из своих конституционных полномочий, объявил о возобновлении международных рейсов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании после согласия властей в Регионе Курдистан по их возвращению под управление федеральной власти", — говорится в тексте заявления пресс-службы аль-Абади.

Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов. После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций. Среди них — запрет на международные рейсы в регион и из него, закрытие пограничных переходов и ограничение банковских операций.