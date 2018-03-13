В липецком отделении "ГосНИИОХТ" заявили, что не работают с газом "Новичок"

ВОРОНЕЖ, 13 мар — РИА Новости. Липецкое отделение "Лебедянь" государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии" (ФГУП "ГосНИИОХТ") не работает с веществами класса "Новичок", которым, предположительно, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, сообщила во вторник РИА Новости исполняющая обязанности начальника отделения "Лебедянь" Наталья Симонова.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте в понедельник, заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России.

Официальной информации об отравляющем веществе типа "Новичок" в интернете нет. Данные из открытых источников указывают, что "Новички" — это класс фосфороорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Синтезированы они были в СССР в рамках программы по разработке новых видов химического оружия "Фолиант", которая началась в 1973 году, в ГосНИИОХТ "Шиханы" в Саратовской области (филиал московского ФГУП "ГосНИИОХТ"). Согласно открытой информации, о симптомах отравления "Новичками" мало что известно, но считается, что поражения этими веществами практически неизлечимы.

"Мы не этим занимаемся. Только пестициды с вышедшим сроком годности. Когда-то они были (произведены) в Советском Союзе, и уже закончился срок действия и годности, и для этого соорудили полигон захоронений", — сказала Симонова.

На вопрос РИА Новости, имеет ли отношение отделение "Лебедянь" к нервно-паралитическому веществу класса "Новичок", собеседница агентства ответила: "Не наш". Охарактеризовать вещество Симонова также не смогла: "Нет. Мы с этим не работаем".

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.