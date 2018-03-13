Глава МИД Турции назвал условия для продолжения диалога с США

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Отношения между США и Турцией находятся в точке разрыва, Вашингтон должен начать сдерживать свои обещания, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Народ Турции очень негативно относится к США, потому что они не держат свое слово, постоянно врут. Отношения между нашими странами находятся в точке разрыва. И для того, чтобы этого окончательно не произошло, были созданы в феврале рабочие группы. И мы поставили условие: если вы опять не будете соблюдать ни одно свое слово, то мы не будем больше терпеть", — сказал Чавушоглу на встречами со студентами МГИМО.

По словам главы МИД Турции, это касается в том числе вопроса поставок США оружия курдским формированиям в Сирии.