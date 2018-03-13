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В Бельгии продали пятый по величине алмаз в мире

12:3313.03.2018
(обновлено: 12:38 13.03.2018)
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© Фото : Gem Diamonds Алмаз Легенда ЛесотоАлмаз Легенда Лесото
© Фото : Gem Diamonds

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Один из самых крупных алмазов в истории продан на торгах в бельгийском городе Антверпен за 40 миллионов долларов, сообщила британская алмазодобывающая компания Gem Diamonds Ltd.

Алмаз был обнаружен в январе этого года на руднике Летсенг, расположенном в африканском королевстве Лесото. Камень имеет цвет D и относится к типу IIа, то есть, это бесцветный алмаз почти без примесей. Он получил название "Легенда Лесото" (Lesotho Legend).

​"Gem Diamonds рада сообщить, что алмаз исключительного качества массой в 910 каратов… достиг стоимости 40 миллионов долларов на торгах в Антверпене, которые прошли 12 марта 2018 года", — сообщила компания.

​Рудник Летсенг является совместной собственностью Gem Diamonds и правительства Лесото. В 2006 году здесь был найден алмаз "Обещание Лесото" весом в 603 карата — пятнадцатый по величине за всю историю добычи алмазов в мире.

Камни-легенды. Самые знаменитые алмазы
© Фото : АК "АЛРОСА" (ПАО)Кристалл массой 136,24 карата. Камень ювелирного качества 3 Black Makeable 1 Сolour, добытый акционерной компанией "АЛРОСА" в Якутии на трубке "Нюрбинская".Кристалл массой 136,24 карата. Камень ювелирного качества 3 Black Makeable 1 Сolour, добытый акционерной компанией АЛРОСА (ПАО)
© Фото : АК "АЛРОСА" (ПАО)
Кристалл массой 136,24 карата. Камень ювелирного качества 3 Black Makeable 1 Сolour, добытый акционерной компанией "АЛРОСА" в Якутии на трубке "Нюрбинская".
© AFP 2018Один из самых крупных по величине алмазов в мире "Звезда Сьерра-Леоне", массой 968,9 карат. Кристалл добыли в 1972 году, впоследствии из него было изготовлено 17 бриллиантов.Один из самых крупных по величине алмазов в мире Звезда Сьерра-Леоне. 1972 год
© AFP 2018
Один из самых крупных по величине алмазов в мире "Звезда Сьерра-Леоне", массой 968,9 карат. Кристалл добыли в 1972 году, впоследствии из него было изготовлено 17 бриллиантов.
© AP Photo / Andy WongАлмаз "Сефаду", весом 620 карат, назван в честь одноименного города в Сьерра-Леоне. Кристалл занимает седьмое место среди крупнейших алмазов мира.Алмаз Сефаду во время показа в Малайзии. 1998 год
© AP Photo / Andy Wong
Алмаз "Сефаду", весом 620 карат, назван в честь одноименного города в Сьерра-Леоне. Кристалл занимает седьмое место среди крупнейших алмазов мира.
© РИА Новости / Владимир ВдовинПерейти в фотобанкАлмаз "Шах", весом 88,7 карата, был преподнесен в дар российскому императоры Николаю I правителем Персии Фетх Али-шахом. Камень хранится в Алмазном фонде в Москве.Алмаз Шах
© РИА Новости / Владимир Вдовин
Перейти в фотобанк
Алмаз "Шах", весом 88,7 карата, был преподнесен в дар российскому императоры Николаю I правителем Персии Фетх Али-шахом. Камень хранится в Алмазном фонде в Москве.
© AFP 2018 / Philip Mostert/Petra Diamonds Limited"Куллинан" является крупнейшим из когда-либо добытых алмазов, его вес составлял 3106 карат. Камень нашли в Южной Африке в 1905 году. Кристалл раскололи на 105 частей, крупнейший его осколок весом 530,2 карата получил имя "Большая звезда Африки". После огранки камень стал украшением скипетра английского короля Эдуарда VII, теперь сокровище хранится в лондонском Тауэре.Алмаз Куллинан
© AFP 2018 / Philip Mostert/Petra Diamonds Limited
"Куллинан" является крупнейшим из когда-либо добытых алмазов, его вес составлял 3106 карат. Камень нашли в Южной Африке в 1905 году. Кристалл раскололи на 105 частей, крупнейший его осколок весом 530,2 карата получил имя "Большая звезда Африки". После огранки камень стал украшением скипетра английского короля Эдуарда VII, теперь сокровище хранится в лондонском Тауэре.
© AP Photo / Yves LoggheКристалл массой 603 карата был найден в 2006 году. Из него было изготовлено 26 бриллиантов.Алмаз Обещание Лесото во время показа в Бельгии. 2006 год
© AP Photo / Yves Logghe
Кристалл массой 603 карата был найден в 2006 году. Из него было изготовлено 26 бриллиантов.
© AP Photo / Matt DunhamАлмаз "Наш свет" весом 1109 карат был найден в ноябре 2015 года на руднике Карове в Ботсване. Этот камень является вторым по величине после "Куллинана". Свое название Lesedi la Rona, что в переводе с языка тсвана означает "Наш свет", алмаз получил по результатам общенационального конкурса.Алмаз Lesedi la Rona весом 1109 карат
© AP Photo / Matt Dunham
Алмаз "Наш свет" весом 1109 карат был найден в ноябре 2015 года на руднике Карове в Ботсване. Этот камень является вторым по величине после "Куллинана". Свое название Lesedi la Rona, что в переводе с языка тсвана означает "Наш свет", алмаз получил по результатам общенационального конкурса.
© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкАлмаз "Орлов", найденный в конце XVII века — начале XVIII века в Индии, является самым крупным из семи исторических драгоценных камней Алмазного фонда. Знаменитый кристалл украшает скипетр, принадлежавший Екатерине Великой.Алмаз Орлов в императорском скипетре, изготовленном в начале 1770-х годов для Екатерины I. Алмазный фонд РФ
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Алмаз "Орлов", найденный в конце XVII века — начале XVIII века в Индии, является самым крупным из семи исторических драгоценных камней Алмазного фонда. Знаменитый кристалл украшает скипетр, принадлежавший Екатерине Великой.
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