На Украине возбудили уголовное дело после пожара на полигоне

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара на полигоне в Николаевской области Украины, в результате которого один военный погиб и семь пострадали, заявил во вторник официальной представитель генеральной прокуратуры страны Андрей Лысенко.

Ранее пресс-служба сухопутных войск ВС Украины сообщила, что в результате пожара на полигоне в Николаевской области, произошедшем в ночь на вторник, один военный погиб и семь пострадали. Было назначено служебное расследование.

"Военная прокуратура держит на контроле ход расследования пожара… По факту уничтожения военного имущества, повлекшего тяжкие последствия, начато уголовное производство по части второй статьи 412 УК Украины ("неосторожное уничтожение или повреждение оружия, боевых припасов, средств передвижения, военной и специальной техники либо другого военного имущества" — ред.). Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины", — написал Лысенко в Facebook.

По его данным, трагедия произошла из-за неосторожного обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами в палаточном городке, где находились 15 военных.

При этом, по словам Лысенко, еще до произошедшего пожара прокуратурой было возбуждено уголовное дело из-за того, что на этом полигоне не были обеспечены надлежащие условия проживания военных.